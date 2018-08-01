У Бердянську розпочалися протести через резонансне вбивство активіста



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Фото: Depo.Запоріжжя

Мітингувальники, зокрема, побували перед будівлею виконкому Бердянської міськради

У Бердянську 1 серпня місцеві жителі вийшли на акцію протесту, вимагаючи розслідування вбивства активіста Віталія Олешка та покарання винних.

Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на трансляцію у Facebook АТОвця Андрія Маджарова, на очах якого було вбито Олешка.

Колона АТОвців вирушила до відділення поліції. Від поліцейських вимагають повідомити про результати розслідування і розказати, що кажуть затримані за підозрою у вбивстві. Поліцейські натомість посилаються на таємницю слідства.

Поліцейським також закидають, що вони не реагували на погрози, які отримував Олешко перед вбивством.

АТОвці вимагають у поліції надати охорону родині Олешка.

Мітингувальники також побували перед будівлею виконкому Бердянської міськради. Вхід у будівлю облили червоною фарбою, вона має символізувати кров і причетність до вбивства місцевої влади.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.