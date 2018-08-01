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    У Бердянську розпочалися протести через резонансне вбивство активіста

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    У Бердянську розпочалися протести через резонансне вбивство активіста
    Фото: Depo.Запоріжжя

    Мітингувальники, зокрема, побували перед будівлею виконкому Бердянської міськради

    У Бердянську 1 серпня місцеві жителі вийшли на акцію протесту, вимагаючи розслідування вбивства активіста Віталія Олешка та покарання винних.

    Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на трансляцію у Facebook АТОвця Андрія Маджарова, на очах якого було вбито Олешка.

    Колона АТОвців вирушила до відділення поліції. Від поліцейських вимагають повідомити про результати розслідування і розказати, що кажуть затримані за підозрою у вбивстві. Поліцейські натомість посилаються на таємницю слідства.

    Поліцейським також закидають, що вони не реагували на погрози, які отримував Олешко перед вбивством.

    АТОвці вимагають у поліції надати охорону родині Олешка.

    Мітингувальники також побували перед будівлею виконкому Бердянської міськради. Вхід у будівлю облили червоною фарбою, вона має символізувати кров і причетність до вбивства місцевої влади.

    Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

    Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

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