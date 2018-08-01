У Бердянську розпочалися протести через резонансне вбивство активіста
-
Розсилка
Мітингувальники, зокрема, побували перед будівлею виконкому Бердянської міськради
У Бердянську 1 серпня місцеві жителі вийшли на акцію протесту, вимагаючи розслідування вбивства активіста Віталія Олешка та покарання винних.
Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на трансляцію у Facebook АТОвця Андрія Маджарова, на очах якого було вбито Олешка.
Колона АТОвців вирушила до відділення поліції. Від поліцейських вимагають повідомити про результати розслідування і розказати, що кажуть затримані за підозрою у вбивстві. Поліцейські натомість посилаються на таємницю слідства.
Поліцейським також закидають, що вони не реагували на погрози, які отримував Олешко перед вбивством.
АТОвці вимагають у поліції надати охорону родині Олешка.
Мітингувальники також побували перед будівлею виконкому Бердянської міськради. Вхід у будівлю облили червоною фарбою, вона має символізувати кров і причетність до вбивства місцевої влади.
Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.
Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.