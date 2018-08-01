  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Затримані п’ятеро підозрюваних у вбивстві активіста у Бердянську

    • Розсилка
    <span>Бердянського активіста Віталія Олешка вбили 31 липня пострілом у спину</span> - Затримані п’ятеро підозрюваних у вбивстві активіста у Бердянську
    Бердянського активіста Віталія Олешка вбили 31 липня пострілом у спину

    Поліцейські зупинили автомобіль з чотирма підозрюваними у місті Василівка

    Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві жителя Бердянська, активіста Віталія Олешка. Про це в середу, 1 серпня, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

    У Департаменті комунікації Нацполіції інформують, що поліцейські зупинили автомобіль з чотирма підозрюваними у місті Василівка Запорізької області. Ще одного зловмисника розшукали та затримали у Бердянську. Всі п’ятеро затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За словами Аброськіна, наразі вирішується питання про оголошення їм про підозру у вчиненні вбивства.

    Досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, триває під процесуальним керівництвом прокуратури. З’ясовуються всі обставини та мотиви вбивства.

    Нагадаємо,  31 серпня  у Бердянську невідомий застрелив 43-річного місцевого мешканця, активіста Віталія Олешка.

    Поліція розглядає кілька версій вбивства Олешка – від замовного до побутового.

    Читайте також
    вбивство розслідування Запорізька область поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ