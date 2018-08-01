Затримані п’ятеро підозрюваних у вбивстві активіста у Бердянську



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Бердянського активіста Віталія Олешка вбили 31 липня пострілом у спину

Поліцейські зупинили автомобіль з чотирма підозрюваними у місті Василівка

Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві жителя Бердянська, активіста Віталія Олешка. Про це в середу, 1 серпня, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

У Департаменті комунікації Нацполіції інформують, що поліцейські зупинили автомобіль з чотирма підозрюваними у місті Василівка Запорізької області. Ще одного зловмисника розшукали та затримали у Бердянську. Всі п’ятеро затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За словами Аброськіна, наразі вирішується питання про оголошення їм про підозру у вчиненні вбивства.

Досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, триває під процесуальним керівництвом прокуратури. З’ясовуються всі обставини та мотиви вбивства.

Нагадаємо, 31 серпня у Бердянську невідомий застрелив 43-річного місцевого мешканця, активіста Віталія Олешка.

Поліція розглядає кілька версій вбивства Олешка – від замовного до побутового.