У Бердянську знову аварія на колекторі: частина міста без води



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З 27 січня через аварію колектора було припинено подачу води в шести мікрорайонів Бердянська

Новий провал утворився приблизно за 200 метрів від ділянки, що була пошкоджена раніше

Увечері, 3 лютого, у Бердянську Запорізької області виявлено новий обвал колектора, водопостачання припинили у декількох районах міста.

Як передає Укрінформ, новий провал утворився ввечорі приблизно за 200 метрів від ділянки, що була пошкоджена раніше.

За попередньою інформацією, причиною чергової аварії стало те, що каналізаційні стоки перестали надходити до тимчасової лінії перекачки, яку змонтували 1 лютого біля Святомиколаївського храму.

Як повідомляє агенство, у понеділок зранку, 4 лютого, обіцяють поновити підвезення води.

За даними місцевих ЗМІ, водопостачання припинено в районі Колонія, Коса, центр і Слобідка.

Роботи по ліквідації аварії ведуться цілодобово.

Нагадаємо, перша аварія на колекторі сталася 27 січня. Протягом п'яти діб близько 80 тисяч населення міста залишалися без води та були вимушені скоротити користування каналізацією до мінімуму. У частині міста закрили школи та дитячі садки.

Таким чином було припинено подачу води в шести мікрорайонів міста.

Для того, аби відновити водопостачання, коммунальники змонтували тимчасову насосну станцію потужністю 300 кубометрів на годину.

Водопостачання поновили у ніч з 1 на 2 лютого.

За фактом службової недбалості, що призвело до масштабної аварії на колекторі у Бердянську, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що на реконструкцію каналізаційного колектора в Бердянську потрібно мінімум 8 мільйонів гривень.