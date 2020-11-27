У Берліні вшанували пам’ять жертв Голодомору

Представники української громади, посольства України в ФРН, дипкорпусу, відомства канцлера та МЗС ФРН помолилися за жертв насильства та репресій

У католицькій церкві Берліна Heilige Familie (Святого сімейства) 27 листопада відбулась екуменічна панахида у пам’ять про жертви Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.

Подібна панахида проводить у німецькій столиці вже вп’яте, повідомляє «Укрінформ».

Представники української громади, посольства України в ФРН, дипкорпусу, відомства канцлера та МЗС ФРН помолилися за жертв насильства та репресій. Службу правили священик доктор Хьоле і отець Олег Полянко.

«Молимося за спокій душ наших предків-українців, які пішли з життя через голод. Шануємо їх пам’ять, адже наша пам’ять про них – це наше майбутнє життя, не може бути майбутнього без пам’яти», – сказав отець Олег.

Посол України в ФРН Андрій Мельник сподівається, що після розгляду петиції члени Бундестагу «зроблять важливий крок до історичної відповідальності і визнають Голодомор тим, чим він був насправді – геноцидом українського народу».

Як відомо, 28 листопада в Україні відзначатимуть День пам'яті жертв голодоморів.

До слова, у суботу, 28 листопада, о 16:00 Київ вшанує хвилиною мовчання пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу – та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.