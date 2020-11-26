«Непораховані з 1932». Страви, які допомогли українцям вижити під час Голодомору, можна замовити онлайн
Частину рецептів підлітки відтворили за спогадами власних дідусів та бабусь, яким вдалося вижити
Ініціатива заснована на однойменному вуличному ресторані, який студенти Української академії лідерства створили в 2017 році спільно з комунікаційним агентством Gres Todorchuk PR в пам'ять про мільйони українців, які загинули під час Голодомору. Назва вказує на той факт, що до сих пір невідома точна кількість постраждалих від геноциду. Проєкт реалізували не тільки в Україні, але і в Ізраїлі і Бельгії.
В меню онлайн-закладу - хлібці з натертою травою і запеченою соломою, палянички з картопляних відходів, коржик з кори дуба і подрібненого кореня очерету, суп бур'ян з качана кукурудзи, затеруха з борошна і кори берези, хліб з висівок і листя лободи і інші страхітливі «ласощі».
Частину рецептів підлітки відтворили за спогадами власних дідусів та бабусь, яким вдалося вижити.
У графі «Дізнатися ціну» замість вартості вказана інформація, як ці страви допомогли вижити українцям, і представлені відео з історіями постраждалих сімей.
Мета проекту - поширити знання про трагічні події 1932-1933 років і домогтися, щоб їх визнали геноцидом української нації. Його автори також подали петицію з проханням внести слово «Голодомор» до англомовних словників, оскільки впевнені, що це полегшить розуміння ситуації міжнародною спільнотою.
28 листопада 2020 року в Україні відзначатимуть День пам'яті жертв голодоморів. Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України провів аналіз втрат, яке зазнало населення України в результаті геноциду.
За даними дослідників, демографічні наслідки Голодомору відчутні і донині, якби не було голоду в 1932-1934 роках, чисельність населення в Україні зараз була б більшою приблизно на 9 млн осіб.
Дослідження показало, що Україна зазнала значних людських втрат внаслідок голоду протягом трьох років. Втрати через надсмертність, тобто через перевищення смертності її природного рівня, в Україні внаслідок голоду у 1932–1934 рр. становлять 3,9 млн осіб. Із загальної кількості втрат 93% припадає на сільських жителів.
Пік Голодомору припав на весну 1933 року. За даними дослідників, демографічні наслідки Голодомору відчутні і донині, якби не було голоду в 1932-1934 роках, чисельність населення в Україні зараз була б більшою приблизно на 9 млн осіб. За даними опитування 2018 року, 80% українців вважають Голодомор геноцидом українського народу.
У жовтні 2018 року Сенат США підтримав резолюцію з визнанням Голодомору геноцидом українського народу.