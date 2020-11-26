«Непораховані з 1932». Страви, які допомогли українцям вижити під час Голодомору, можна замовити онлайн

Студенти приготували та розмістили на сайті страви, якими харчувалися українці у голодні роки

Студенти приготували та розмістили на сайті страви, якими харчувалися українці у голодні роки

Частину рецептів підлітки відтворили за спогадами власних дідусів та бабусь, яким вдалося вижити

Напередодні дня пам'яті жертв Голодомору українська молодь створила онлайн-ресторан «Непораховані з 1932» («Uncounted since 1932»). У ньому подають страви, які українці готували, щоб вижити, за часів штучного голоду, створеного радянською владою в 1932-1933 роках.

Ініціатива заснована на однойменному вуличному ресторані, який студенти Української академії лідерства створили в 2017 році спільно з комунікаційним агентством Gres Todorchuk PR в пам'ять про мільйони українців, які загинули під час Голодомору. Назва вказує на той факт, що до сих пір невідома точна кількість постраждалих від геноциду. Проєкт реалізували не тільки в Україні, але і в Ізраїлі і Бельгії.

В меню онлайн-закладу - хлібці з натертою травою і запеченою соломою, палянички з картопляних відходів, коржик з кори дуба і подрібненого кореня очерету, суп бур'ян з качана кукурудзи, затеруха з борошна і кори берези, хліб з висівок і листя лободи і інші страхітливі «ласощі».

Частину рецептів підлітки відтворили за спогадами власних дідусів та бабусь, яким вдалося вижити.

У графі «Дізнатися ціну» замість вартості вказана інформація, як ці страви допомогли вижити українцям, і представлені відео з історіями постраждалих сімей.

Мета проекту - поширити знання про трагічні події 1932-1933 років і домогтися, щоб їх визнали геноцидом української нації. Його автори також подали петицію з проханням внести слово «Голодомор» до англомовних словників, оскільки впевнені, що це полегшить розуміння ситуації міжнародною спільнотою.

28 листопада 2020 року в Україні відзначатимуть День пам'яті жертв голодоморів. Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України провів аналіз втрат, яке зазнало населення України в результаті геноциду.

За даними дослідників, демографічні наслідки Голодомору відчутні і донині, якби не було голоду в 1932-1934 роках, чисельність населення в Україні зараз була б більшою приблизно на 9 млн осіб.

Дослідження показало, що Україна зазнала значних людських втрат внаслідок голоду протягом трьох років. Втрати через надсмертність, тобто через перевищення смертності її природного рівня, в Україні внаслідок голоду у 1932–1934 рр. становлять 3,9 млн осіб. Із загальної кількості втрат 93% припадає на сільських жителів.

Пік Голодомору припав на весну 1933 року. За даними дослідників, демографічні наслідки Голодомору відчутні і донині, якби не було голоду в 1932-1934 роках, чисельність населення в Україні зараз була б більшою приблизно на 9 млн осіб. За даними опитування 2018 року, 80% українців вважають Голодомор геноцидом українського народу.