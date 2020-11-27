Запали свічку. Київ вшанує пам'ять жертв Голодомору

У суботу в Києві відбуватимуться скорботні молитви, церемонії покладання квітів і встановлення лампадок

У суботу, 28 листопада, о 16:00 Київ вшанує хвилиною мовчання пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу – та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

У цей день у столиці обмежать проведення заходів розважального змісту в будь-яких форматах. На території усього міста приспустять або вивісять із траурною стрічкою Державний прапор України. Кияни також долучаться до загальноукраїнської акції «Запали свічку».

Мер Києва Віталій Кличко закликав вшанувати в суботу пам’ять жертв Голодоморів та політичних репресій. Про це він сказав сьогодні під час онлайн-брифінгу.

«Завтра, в суботу ми будемо вшановувати пам’ять жертв Голодоморів та жертв політичних репресій. Мільйони українців були знищені радянською владою штучно створеним голодом. Так намагалися придушити волю і гідність українців, знищити національну свідомість. Це – жахлива сторінка в історії України. Ми повинні зберегти пам’ять про ті страшні події та поширювати правду про цю трагедію», – підкреслив Кличко.

Він наголосив, що важливим є не тільки міжнародне визнання Голодомору як геноциду українського народу, а й наше власне усвідомлення великої трагедії.

«Я закликаю всіх у суботу, о 16 годині, запалити свічку пам’яті та поставити її на підвіконні. Збережемо пам’ять. Збережемо правду…», – сказав Кличко.

Також у Києві відбуватимуться скорботні молитви, церемонії покладання квітів і встановлення лампадок. Зокрема, на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3), до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років на Михайлівській площі та інших пам’ятних місцях.

В онлайн-форматі та соціальних мережах триватимуть інформаційні, просвітницькі та інші тематичні заходи під загальним гаслом «Збережи пам’ять. Збережи правду». Тематичні уроки, виховні години, лекції, меморіальні заходи, книжкові та фотовиставки пройдуть і в освітніх закладах Києва.

До 6 грудня в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва організовано книжкову виставку «Трагедія незнищеної волі».

27 листопада в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» пройде захід із вшанування пам’яті жертв голодоморів із демонстрацією фільму та лекцією Юрія Граждана.

Також в онлайн-форматі на вебсайті Державного архіву м. Києва можна ознайомитись із архівними документами «До роковин вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні».