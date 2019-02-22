У Білому Домі назвали мету зустрічі Трампа і Кім Чен Ина



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Кім Чен Ин та Дональд Трамп

Трамп і Кім Чен Ин проведуть зустріч тет-а-тет

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться для того, щоб обговорити прогрес у денуклеаризації Корейського півострова.

Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, у Білому домі заявили, що Трамп прагне домогтися «світлого і безпечного майбутнього для всіх жителів Корейського півострова».

Також зазначається, що Трамп і Кім Чен Ин проведуть зустріч тет-а-тет.

«Великі можливості: президент Дональд Трамп прагне домогтися світлого і безпечного майбутнього для всіх жителів на Корейському півострові і в усьому світі. Мета саміту - подальший прогрес у виконанні зобов'язань, взятих двома лідерами у Сінгапурі: зміна відносин, міцний і стабільний мир, а також повна денуклеарізація Корейського півострова», - говориться у заяві Білого дому.

Нагадаємо, Трамп хоче бачити, як Північна Корея зрештою відмовиться від програми ядерної зброї, але він не підганяє Пхеньян, оскільки, на його думку, відносини між США і КНДР мають позитивну динаміку.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин погодився пустити МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти Північної Кореї.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що друга зустріч лідерів Північної Кореї і США пройде в столиці В’єтнаму Ханої 27-28 лютого.