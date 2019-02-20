Трамп: в мене немає термінового графіка ядерного роззброєння КНДР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапор Північної Кореї

Президент США висловив очікування, що його другий саміт з лідером Північної Кореї буде «дуже цікавим»

Президент США Дональд Трамп хоче бачити, як Північна Корея зрештою відмовиться від програми ядерної зброї, але він не підганяє Пхеньян, оскільки, на його думку, відносини між США і КНДР мають позитивну динаміку.

Про це глава Білого дому заявив у вівторок у Вашингтоні, повідомляє видання The Washington Post.

«Я хотів би в кінцевому підсумку досягти денуклеаризації Північної Кореї. Я думаю, ми побачимо це зрештою. Але в мене немає термінового графіка», - прокоментував Трамп свій підхід у цьому питанні.

Водночас, він висловив очікування, що його другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланований на 27-28 лютого в Ханої (В'єтнам), буде «дуже цікавим». Натомість він не поділився деталями, чого саме він очікує від переговорів.

Трамп також поінформував, що у вівторок мав розмову стосовно саміту з президентом Південної Кореї, а в середу планує поспілкуватися по цьому питанню з прем'єр-міністром Японії.

«Я з нетерпінням чекаю, коли побачусь із головою Кімом (лідером КНДР – ред.), і я думаю, що з цього багато чого вийде. Ми мали грандіозний перший саміт – він дійсно розтопив лід, і багато чого сталося за його результатами, в тому числі гарні відносини», - зауважив президент США.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин погодився пустити МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти Північної Кореї.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що друга зустріч лідерів Північної Кореї і США пройде в столиці В’єтнаму Ханої 27-28 лютого.

Джерело: Укрінформ