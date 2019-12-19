У Білорусі розстріляли засудженого за жорстоке вбивство двох жінок



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Одна з жертв отримала 77 ударів молотком і руками, друга — 16 ножових ран

У Білорусі17 грудня стратили Олександра Осиповіча, засудженого до розстрілу за звинуваченням у подвійному вбивстві. Про це місцевому виданню «Комерційний кур’єр» повідомила старший прокурор відділу прокуратури Могилевської області Ольга Іванова, яка виступала обвинувачем у справі Осиповіча.

Злочин стався в липні 2018 року в Бобруйську. Згідно з матеріалами справи, Осиповіч, у якого було декілька судимостей, запросив до себе додому двох жінок 26 і 27 років. Вони разом пили алкоголь, потім між ними стався конфлікт. Жінки замкнулися у ванній, одна з них зателефонувала в міліцію. Співробітники правоохоронних органів прибули на місце, але знайшли жінок вже мертвими. Одна з жертв отримала 77 ударів молотком і руками, друга — 16 ножових ран.

Осиповіч визнав провину у вбивстві. У січні 2019 року Могилевський обласний суд засудив його до розстрілу. Засуджений спробував домогтися пом’якшення вироку у Верховному суді, але безуспішно. Після цього він написав прохання про помилування на ім’я президента Білорусі, проте воно було залишено без задоволення.

Зазначимо, що Білорусь — єдина країна в Європі і СНД, де діє смертна кара.

З початку 2019 року в Білорусі винесли три смертних вироки. Був страчений засуджений за три вбивства Олександр Жильніков. Припускається, що разом з ним розстріляли другого засудженого у справі В’ячеслава Сухарко.

У 2018 році в Білорусі стратили чотири людини.

Нагадаємо, у жовтні цього року у Білорусі чоловікові присудили смертну кару за вбивство дитини.