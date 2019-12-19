Названо найнебезпечніші для ЛГБТ-туристів країни
Нігерія виявилася на першому місці через криміналізацію одностатевих відносин
Нігерію назвали найнебезпечнішою країною для мандрівників, які представляють ЛГБТ-спільноту.
Рейтинг LGBTQ + Danger Index, створений онлайн-сервісом Asher and Lyric, публікує видання Independent.
Як зазначає джерело, Нігерія виявилася на першому місці через криміналізацію одностатевих відносин: за порушення цього закону може загрожувати до 14 років позбавлення волі або смертна кара. Більш того, в Нігерії також забороняється відстоювати права ЛГБТ.
За нею в рейтингу найнебезпечніших країн для ЛГБТ-туристів пішли Катар, Ємен, Саудівська Аравія і Танзанія, в яких одностатеві зв'язки також можуть закінчитися тюремним строком.
Крім того, в списку відзначені найбезпечніші країни для одностатевих пар - в лідери серед них вибилася Швеція. На другому місці опинилася Канада, а на третьому - Норвегія.
Крім того, в топ-5 найбільш сприятливих держав для подорожуючих представників ЛГБТ потрапили Португалія і Бельгія.