  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Названо найнебезпечніші для ЛГБТ-туристів країни

    • Розсилка
    За одностатеві відносини в Нігерії може загрожувати до 14 років позбавлення волі або смертна кара - Названо найнебезпечніші для ЛГБТ-туристів країни
    За одностатеві відносини в Нігерії може загрожувати до 14 років позбавлення волі або смертна кара

    Нігерія виявилася на першому місці через криміналізацію одностатевих відносин

    Нігерію назвали найнебезпечнішою країною для мандрівників, які представляють ЛГБТ-спільноту.

    Рейтинг LGBTQ + Danger Index, створений онлайн-сервісом Asher and Lyric, публікує видання Independent.

    Як зазначає джерело, Нігерія виявилася на першому місці через криміналізацію одностатевих відносин: за порушення цього закону може загрожувати до 14 років позбавлення волі або смертна кара. Більш того, в Нігерії також забороняється відстоювати права ЛГБТ.

    За нею в рейтингу найнебезпечніших країн для ЛГБТ-туристів пішли Катар, Ємен, Саудівська Аравія і Танзанія, в яких одностатеві зв'язки також можуть закінчитися тюремним строком.

    Крім того, в списку відзначені найбезпечніші країни для одностатевих пар - в лідери серед них вибилася Швеція. На другому місці опинилася Канада, а на третьому - Норвегія.

    Крім того, в топ-5 найбільш сприятливих держав для подорожуючих представників ЛГБТ потрапили Португалія і Бельгія.

    Швеція Канада Бельгія ЛГБТ рейтинг туризм Норвегія Саудівська Аравія Португалія смертна кара Катар Ємен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ