Названо найнебезпечніші для ЛГБТ-туристів країни



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За одностатеві відносини в Нігерії може загрожувати до 14 років позбавлення волі або смертна кара

Нігерія виявилася на першому місці через криміналізацію одностатевих відносин

Нігерію назвали найнебезпечнішою країною для мандрівників, які представляють ЛГБТ-спільноту.

Рейтинг LGBTQ + Danger Index, створений онлайн-сервісом Asher and Lyric, публікує видання Independent.

Як зазначає джерело, Нігерія виявилася на першому місці через криміналізацію одностатевих відносин: за порушення цього закону може загрожувати до 14 років позбавлення волі або смертна кара. Більш того, в Нігерії також забороняється відстоювати права ЛГБТ.

За нею в рейтингу найнебезпечніших країн для ЛГБТ-туристів пішли Катар, Ємен, Саудівська Аравія і Танзанія, в яких одностатеві зв'язки також можуть закінчитися тюремним строком.

Крім того, в списку відзначені найбезпечніші країни для одностатевих пар - в лідери серед них вибилася Швеція. На другому місці опинилася Канада, а на третьому - Норвегія.

Крім того, в топ-5 найбільш сприятливих держав для подорожуючих представників ЛГБТ потрапили Португалія і Бельгія.