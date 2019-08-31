У Сирії затримали ката ІДІЛ, який обезголовив понад 100 жителів Ракки



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Ануар Хаддуші – один з найвідоміших бойовиків ІДІЛ Фото: Beeld RV

Якщо його передадуть владі Іраку, йому може загрожувати смертна кара

У Сирії затримали уродженця Бельгії Ануара Хаддуші, більш відомого як «Кат з Ракки».

Про це повідомила бельгійська газета De Morgen у п’ятницю, 30 серпня, передає DW.

«35-річний Хаддуші – один з найвідоміших бойовиків «Ісламської держави», його підозрюють у вбивстві понад 100 жителів Ракки», – йдеться в повідомленні.

Хаддуші разом з дружиною з 2009 року проживав у Великобританії, в 2014 році пара приєдналася до терористів ІДІЛ.

Після від’їзду в Сирію він продовжував отримувати на свій банківський рахунок допомогу на житло в Бірмінгемі, пише газета.

Є припущення, що ці гроші могли піти на фінансування терактів в Парижі і Брюсселі в 2015 і 2016 роках. Кошти з рахунку Хаддуші отримав один з екстремістів, засуджений до тюремного терміну за підготовку терактів.

Повідомляється, що Хаддуші з дружиною перебувають в руках «Демократичних сил Сирії». Якщо його передадуть владі Іраку, йому може загрожувати смертна кара.

Нагадаємо, з 2014 року до квітня 2017 року Ракка була сирійською «столицею» ІДІЛ. «Демократичні сили Сирії» почали операцію зі звільнення Ракки від бойовиків «Ісламської держави» в 2016 році, в жовтні 2017 року місто оголосили повністю звільненим від терористів.

Як повідомлялося, у північно-західній провінції Ідліб в Сирії дев’ять мирних мешканців загинули і ще 20 осіб отримали поранення через нічні авіаудари військ Башара Асада і його російських союзників.