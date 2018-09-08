У Болгарії мікроавтобус зіткнувся з фурою, майже два десятки постраждалих



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Аварія сталася біля міста Разград

В результаті зіткнення з фурою мікроавтобус перекинувся та упав у кювет

Недалеко від болгарського міста Разград у результаті зіткнення пасажирського мікроавтобуса з фурою 18 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, одна людина в комі.

Про це повідомляє прес-служба міністерства внутрішніх справ Болгарії, пише «Укрінформ».

За попередніми даними поліції, ДТП сталася на одному з крутих поворотів автомагістралі. В результаті зіткнення з фурою мікроавтобус перекинувся та упав у кювет.

«Всі постраждалі, в тому числі водій мікроавтобуса, доставлені в місцеву лікарню. Один пасажир поміщений в реанімаційне відділення, він перебуває у стані коми. Постраждалих в результаті аварії відвідала віце-президент Болгарії Іліяна Йотова», - зазначають у виданні.

Водій фури затриманий на 24 години. Проводяться додаткові слідчі дії для з'ясування всіх обставин аварії.

Нагадаємо, раніше у Києві автомобіль з дитиною в'їхав у зупинку.