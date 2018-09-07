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    У Києві автомобіль з дитиною в'їхав у зупинку

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    У Києві автомобіль з дитиною в'їхав у зупинку
    Фото: Facebook/Anton Gura‎

    Машина врізалась у торговельний кіоск, що на зупинці транспорту «Електронмаш» на Петропавлівській Борщагівці

    На Окружній дорозі Києва у п'ятницю, 7 вересня, автомобіль Hyundai в'їхав у на зупинку громадського транспорту.

     Про це повідомляє  паблік «Київ оперативний».

    Зазначається, що машина врізалась у торговельний кіоск, що на зупинці транспорту «Електронмаш» на Петропавлівській Борщагівці.

    Попередньою встановлено, що вантажівка притиснула легковий автомобіль до узбіччя, в результаті цього водій влетів у зупинку

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    Як додає телеканал «Еспресо», на момент аварії в салоні Hyundai перебувала дитина. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

    До слова, під Києвом зіткнулися Volkswagen та Subaru.

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