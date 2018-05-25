У БПП вимагають оперативно розслідувати вбивство черкаського депутата

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Фото: Прочерк Місце інциденту зі стріляниною у Черкасах

У партії шоковані зухвалим вбивством Сергія Гури

Черкаська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» вимагає від правоохоронних органів оперативно розслідувати убивство депутата облради Сергія Гури.

Про це йдеться у заяві обласної організації партії.

Зазначається, що депутати шоковані зухвалим вбивством депутата Гури.

«Вимагаємо від правоохоронних органів забезпечити оперативне та об'єктивне розслідування цього злочину, яке дасть відповіді на питання про причини злочину, канали походження вогнепальної зброї та можливих замовників», - сказано у заяві.

Як відомо, увечері 24 травня у Черкасах двома пострілами був убитий депутат Черкаської обласної ради від партії «Батьківщина» Сергій Гура. Нападник - його колишній охоронець - був поранений.

За інформацією черкаських ЗМІ, Сергій Гура, який раніше працював заступником Черкаського міського голови, також був відомий у кримінальних колах за прізвиськом «Гурентій» як член впливового у регіоні ОПГ «Торпеда».

Діяльність ОПГ активізувалась у 2016-2017 роках, коли її члени організували на Черкащині кілька проросійських провокацій.

Нагадаємо, речник Нацполіції Ярослав Тракало заявив, що чоловік, який підозрюється у вбивстві Гури, був багато років знайомий із загиблим.