У БПП визнали: борди Порошенка з Путіним були помилкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Східні регіони погано відреагували на зображення Порошенка і Путіна, зазначила Южаніна

Бігборди і друкована продукція, на якій був зображений президент Петро Порошенко та глава РФ Володимир Путін були помилкою політтехнологів Порошенка.

Про це в ефірі Громадського заявила депутатка від БПП, голова комітету з податкової та митної політики парламенту Ніна Южаніна.

На питання ведучої, чи можна вважати такий тип агітації застарілим, Южаніна відповіла, що це була помилка.

«Можна. Ми зараз це визнали... На мою власну думку, це була помилка, тому що відразу після виходу цієї газети і бігбордів треба було пояснювати, який зміст вкладений у ці зображення. Як ви чули, східні регіони дуже погано відреагували на це зображення... Така продукція має роздаватись серед населення, яке не має доступу до інтернету або з поясненням. Просто так розвішувати — не бачу у цьому змісту», - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що штаб Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється Путіну.

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів»..

У Комітеті виборців України заявили, що борди, на яких Порошенко зображений поряд із Путіним, не порушують закону. Мовляв, іноземцям заборонено брати участь в політичній агітації, однак тут йдеться лише про використання фото президента РФ, що безперечно, не можна вважати прямою участю в передвиборчій рекламі.