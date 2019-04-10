У Комітеті виборців не вважають, що реклама з Путіним порушує законодавство



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Згідно з українським законодавством, у рекламі заборонено використовувати зображення людини без її згоди

У Комітеті виборців України заявили, що борди, на яких Петро Порошенко зображений поряд із Володимиром Путіним, не порушують закону. Мовляв, іноземцям заборонено брати участь в політичній агітації, однак тут йдеться лише про використання фото президента РФ, що, безперечно, не можна вважати прямою участю в передвиборчій рекламі.

Про це йдеться у сюжеті проекту «Перші про головне» в ефірі телеканалу ZIK.

Нещодавно в різних куточках України почали з’являтись борди із «дуеллю поглядів» Петра Порошенка та Володимира Путіна. Такої політичної агітації напередодні другого туру президентських виборів країна ще не бачила.

Фото перших щитів почали викладати користувачі соцмереж із Харкова та Києва. Майже відразу з’явилися світлини і рекламних газет зі схожою картинкою на обкладинці, накладом у 4 мільйони примірників. В обох випадках відповідальною за випуск агітпродукції вказано нардепку Ніну Южаніну.

«Я відповідаю за договірну роботу, за фінансові документи, тобто – рахунки про сплату. Звісно, я не відповідаю за наповнення друкованих матеріалів, тобто контент – це не моя справа», – розповіла Южаніна.

Згідно з українським законодавством, у рекламі заборонено використовувати зображення людини без її згоди. Та в штабі Порошенка зізнались, що Путіна про таке не запитували, мовляв, мали на це всі причини.

«У Путіна, зрозуміло, згоди не питали. Путін – поза законом. Він розв’язав війну проти України. Він анексував Крим. Він вбивця тисяч і тисяч українців. Сюжет борду не означає, ніби в команді Порошенка вважають Зеленського агентом Путіна. Категорично ні. Але ми твердо переконані, що Путін мріє про слабкого, непідготовленого президента, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль», – повідомляється на сторінці штабу у Facebook.

Окрім того, рекламі дорікають і тим, що в політичній агітації заборонено брати участь особам, які не є громадянами України. Однак у Комітеті виборців України переконані: цієї норми штабісти чинного Президента не порушили.

«Одне з ключових слів тут є саме «участь». Тобто, іншими словами, негромадянин України не може агітувати, не може відкрито підтримувати. З точки зору чинного законодавства, ми вважаємо, що «участь» передбачає дію, а тут ідеться просто про використання фото Путіна», – пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Раніше повідомлялося, що штаб Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється Путіну.

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах кандидата в президенти Петра Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів».