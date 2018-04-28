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    У Британії автомобіль наїхав на людей біля мечеті: є постраждалі

    У поліції не виключають, що інцидент може бути пов'язаний з тероризмом
    У Великій Британії в місті Бірмінгем ввечері 27 квітня автомобіль збив збив двох людей, які вийшли з мечеті, обоє отримали поранення. Про це повідомляє газета The Guardian. Інцидент стався в районі Астон біля мечеті Шах-Джалал. Автомобіля срібного кольору збив двох 20-річних чоловіків і зник з місця події, постраждалим надали медичну
    • Вчора, 06:42
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    <span>Поліція на місці події в Бірмінгемі</span>
    Поліція на місці події в Бірмінгемі

    У поліції не виключають, що інцидент може бути пов'язаний з тероризмом

    У Великій Британії в місті Бірмінгем ввечері 27 квітня автомобіль збив збив двох людей, які вийшли з мечеті, обоє отримали поранення.

    Про це повідомляє газета The Guardian.

    Інцидент стався в районі Астон біля мечеті Шах-Джалал.

    Автомобіля срібного кольору збив двох 20-річних чоловіків і зник з місця події, постраждалим надали медичну допомогу. Видання повідомляє, що поліція була викликана на Еттінгтон-роуд о 21:15 (23:15 за Києвом), після п'ятничної молитви.

    У поліції не виключають, що інцидент може бути пов'язаний з тероризмом, і розшукують водія автомобіля, який не зупинився на місці події.

    Нагадаємо, вибух в автомобілі Chevrolet стався на київській вулиці Михайла Драгоманова ввечері 27 квітня. За даними поліції, одна людина загинула, ще одна отримала травми. Попередньо встановлено, що в машині під час руху вибухнула граната.

    Після загибелі невідомого в результаті вибуху в автомобілі на київській вулиці Драгоманова поліція відкрила кримінальне провадження. 



    Бірмінгем тероризм Велика Британія автомобіль поліція
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