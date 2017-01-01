У Британії підліток готував теракт на концерті Бібера

17-річний хлопець залишив «лист мученика», в якому назвав себе солдатом «Ісламської держави»

Британського підлітка визнали винним у плануванні теракту в Кардіффі. Про це повідомляє Reuters. «У понеділок британський підліток був визнаний винним у плануванні автомобільного наїзду в натовп людей в валлійській столиці Кардіффі», - йдеться в повідомленні. У списку можливих місць запланованого теракту були концерт Джастіна



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Підліток планував теракт у Кардіффі

17-річний хлопець залишив «лист мученика», в якому назвав себе солдатом «Ісламської держави»

Британського підлітка визнали винним у плануванні теракту в Кардіффі. Про це повідомляє Reuters.

«У понеділок британський підліток був визнаний винним у плануванні автомобільного наїзду в натовп людей в валлійській столиці Кардіффі», - йдеться в повідомленні.

У списку можливих місць запланованого теракту були концерт Джастіна Бібера і торговий центр.

«Поведінка підлітка впродовж багатьох місяців не залишає жодних сумнівів у тому, що він мав намір збити якомога більше людей при нападі, що нагадує напад на Вестмінстерському мосту», - зробила заяву Сью Геммінг, голова спеціального підрозділу з протидії тероризму в прокуратурі Великобританії.

Також, за словами Геммінг, підліток розміщував в інтернеті екстремістський контент, який міг заохотити інших до вчинення терористичних актів та завантажував інструкції про те, як здійснювати теракти.

17-річний хлопець, чиє ім'я замовчується, залишив «лист мученика», в якому назвав себе солдатом «Ісламської держави». Поліція знайшла лист в рюкзаку в його спальні разом з ножем та молотком.

Згідно заяви британської прокуратури, юнак хотів вчинити теракт, схожий на березневий напад на Вестмінстерському мосту, в результаті якого загинули п'ятеро людей, включно з поліцейським і нападником.

Нагадаємо, 24 листопада у Лондоні після повідомлень про стрілянину закривали станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт».

Раніше повідомлялося, що перелякані пасажири у Лондоні залишають метро через «інцидент».

Поліція Лондона вже допитала розшукуваних раніше чоловіків, чия сварка на платформі станції метро Oxford Circus 24 листопада могла призвести до повідомлень про стрілянину.

Джерело: Укрінформ