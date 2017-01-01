Поліція Лондона допитала підозрюваних у справі про «стрілянину у метро»

Раніше через повідомлення про стрілянину були закриті станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт»

Поліція Лондона допитала розшукуваних раніше чоловіків, чия сварка на платформі станції метро Oxford Circus 24 листопада могла призвести до повідомлень про стрілянину. Про це повідомляє АР з посиланням на чиновників. «Дві людини, яких шукала влада після сварки на центральній лондонській станції метро, що могла призвести до паніки в центрі



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Раніше через повідомлення про стрілянину були закриті станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт»

Поліція Лондона допитала розшукуваних раніше чоловіків, чия сварка на платформі станції метро Oxford Circus 24 листопада могла призвести до повідомлень про стрілянину.

Про це повідомляє АР з посиланням на чиновників.

«Дві людини, яких шукала влада після сварки на центральній лондонській станції метро, що могла призвести до паніки в центрі торговельного району Оксфорд-стріт, з'явилися в поліцію на допит», - йдеться у повідомлення.

Двоє чоловіків, 21 і 40 років, добровільно з'явилися в поліцейську дільницю і були опитані поліцією. Їх імена не були оприлюднені, їм також не було пред'явлено звинувачення у вчиненні будь-якого злочину.

Як повідомлялося, поліція розшукувала чоловіків, чия сварка, на думку розслідування, могла призвести до помилкових повідомлень про стрілянину і, в наслідку, паніці серед людей, що перебували в той час на станції.

Нагадаємо, 24 листопада у Лондоні після повідомлень про стрілянину закривали станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт».

Раніше повідомлялося, що перелякані пасажири у Лондоні залишають метро через «інцидент».