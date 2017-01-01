У Лондоні закрили дві станції метро через стрілянину

Ніяких заяв про теракт поліція Лондона поки не робила

У Лондоні закриті станції метро «Оксфорд Серкус» і «Бонд-стріт» у зв'язку з повідомленнями про стрілянину. [READ_MORE] Про це повідомляє управління поліції Лондона. Поліція перевіряє цю інформацію. Перехожим на Оксфорд-стріт порадили сховатися у будівлях. Поліція діє за схемою, розробленою на випадок