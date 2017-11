У Лондоні закрили дві станції метро через стрілянину

Ніяких заяв про теракт поліція Лондона поки не робила

У Лондоні закриті станції метро «Оксфорд Серкус» і «Бонд-стріт» у зв'язку з повідомленнями про стрілянину.

Про це повідомляє управління поліції Лондона.

Поліція перевіряє цю інформацію. Перехожим на Оксфорд-стріт порадили сховатися у будівлях.

Поліція діє за схемою, розробленою на випадок терактів. Але ніяких заяв про теракт поліція не робила.

За останньою інформацією, жінка отримала легку травму, коли виходила із станції «Оксфорд Серкус». За яких саме обставин це сталося, невідомо.

More footage of people running from London's Oxford Circus as armed police respond to reports of gun shots. pic.twitter.com/1YAlPyXrVd