У Буркіна-Фасо автобус зі школярами підірвався на міні: 14 загиблих



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Автобус з дітьми наїхав на міну на півночі Буркіна-Фасо

У Буркіна-Фасо сьогодні, 4 січня, шкільний автобус підірвався на закладеній бойовиками міні, а результаті чого загинули щонайменше 14 людей, в тому числі й діти.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел у місцевій поліції, автобус з дітьми наїхав на міну на півночі Буркіна-Фасо. В результаті вибуху загинули щонайменше 14 людей, ще 9 отримали різні поранення.

«Наразі не зрозуміло, хто відповідальний за вибух, який стався в провінції Суру поблизу кордону з Малі, а також те, скільки дітей серед загиблих», - розповіли правоохоронці.

Нагадаєм, раніше повідомлялося, що у Буркіна-Фасо стався напад бойовиків, в результаті чого загинули 35 мирних жителів, четверо військовослужбовців та 3 поліцейських. Силовикам вдалося відбити напад, ліквідувавши при цьому 80 бойовиків.