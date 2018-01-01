У Лівії стався вибух біля мечеті, вісім загиблих
- Сьогодні, 15:34
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afrigatenews.net
Терористи поклали вибухівку під двері мечеті
У лівійському місті Бенгазі стався вибух біля мечеті, в результаті якого загинули вісім чоловік. Про це інформує видання «РИА Новости».
Як повідомляється, вибухівку залишили в сумці біля входу в мечеть.
«Біля входу в мечеть Абу Хурайра в районі Маджуро була підірвана сумка з вибухівкою. Наразі відомо про вісьмох загиблих», - повідомив місцевий житель.
Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що у другому за величиною місті Лівії, Бенгазі, вибухнули дві автівки, внаслідок чого загинули 22 людини.