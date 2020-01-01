На Житомирщини піротехнічний вибух відправив людину до реанімації



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В результаті піротехнічного вибуху на Житомирщині постраждав 40 річний чоловік Ілюстративне фото

В результаті нещасного випадку у селі Миколаївка постраждав 40-річний місцевий мешканець

1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця села Миколаївка Ємільчинського району.Про це повідомляє Держслужба надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Як з’ясувалося, напередодні, під час святкування новорічного вечора у сільському клубі чоловік запалив салют від чого останній вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медичного закладу.

Як відомо, у частині міст місцева влада заборонила використання піротехніки. Зокрема, мова йде про Київ, Вінницю, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Запоріжжя, Черкаси, Суми. Розважальні видовища з використанням піротехніки також заборонили в Маріуполі і по всій Донецькій області. І навіть невеликі українські міста – Кременчук, Ірпінь, Миргород, Бориспіль – так само приєдналися до рішення про заборону.

Як »Главком» повідомляв раніше, у новорічну ніч рятувальники на Закарпатті шукали в горах зниклого туриста з Тернопільщини.