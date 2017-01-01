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    У центрі Києва пограбували квартиру іноземного дипломата

    Здобиччю злодіїв стали кілька ноутбуків, валюта, а також три флакона парфумів
    Невідомі пограбували квартиру у центрі столиці, в якій проживав співробітник шведського посольства. Дипломат був відсутній у столиці кілька днів, а коли приїхав, то виявив, що в квартирі побували злочинці, – повідомляє «Обозреватель» з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, мова йде про першого секретаря
    • Сьогодні, 23:07
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    Здобиччю злодіїв стали кілька ноутбуків, валюта, а також три флакона парфумів

    Невідомі пограбували квартиру у центрі столиці, в якій проживав співробітник шведського посольства.

    Дипломат був відсутній у столиці кілька днів, а коли приїхав, то виявив, що в квартирі побували злочинці, – повідомляє «Обозреватель» з посиланням на власні джерела.

    За інформацією видання, мова йде про першого секретаря посольства, який живе у районі станції метро Площа Льва Толстого.

    За попередньою інформацією, злодії проникли через вікно – по металевій драбині.

    Здобиччю злодіїв стали кілька ноутбуків, валюта, а також три флакона парфумів. 

    Нагадаэмо, дружину капітана «Шахтаря» Дарійо Срни Мірелу Форич пограбували у Києві.

    У дружини капітана донецького клубу вкрали автомобіль.

    Невідомий викрав Range Rover 35-річної жінки. Інцидент стався у Києві, 3 грудня.

    метро мова автомобіль
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