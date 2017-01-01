У центрі Києва пограбували квартиру іноземного дипломата
- Сьогодні, 23:07
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Здобиччю злодіїв стали кілька ноутбуків, валюта, а також три флакона парфумів
Невідомі пограбували квартиру у центрі столиці, в якій проживав співробітник шведського посольства.
Дипломат був відсутній у столиці кілька днів, а коли приїхав, то виявив, що в квартирі побували злочинці, – повідомляє «Обозреватель» з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, мова йде про першого секретаря посольства, який живе у районі станції метро Площа Льва Толстого.
За попередньою інформацією, злодії проникли через вікно – по металевій драбині.
Здобиччю злодіїв стали кілька ноутбуків, валюта, а також три флакона парфумів.
Нагадаэмо, дружину капітана «Шахтаря» Дарійо Срни Мірелу Форич пограбували у Києві.
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