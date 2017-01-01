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    У Техасі чоловік вчинив стрілянину, після якої застрелився сам

    У США чоловік розстріляв колег і застрелився сам
    У США в найбільшому місті Техасу Х'юстоні чоловік розстріляв двох колег з автомагазину, а потім застрелився сам. Про це повідомляє АР з посиланням на місцеву поліцію. «Чоловік у п'ятницю зайшов у автосалон у Х'юстоні, де він працював, і наніс смертельні вогнепальні поранення двом співробітникам до того, як вийшов на вулицю і вбив
    • Сьогодні, 13:59
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    У США чоловік розстріляв колег і застрелився сам

    У США в найбільшому місті Техасу Х'юстоні чоловік розстріляв двох колег з автомагазину, а потім застрелився сам. Про це повідомляє АР з посиланням на місцеву поліцію.

    «Чоловік у п'ятницю зайшов у автосалон у Х'юстоні, де він працював, і наніс смертельні вогнепальні поранення двом співробітникам до того, як вийшов на вулицю і вбив себе», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на момент інциденту в магазині знаходилися декілька відвідувачів та інші співробітники.

    Мотив нападника поки що не вияснений, повідомили в поліції.

    Магазин, де сталася стрілянина, спеціалізується на продажі запчастин та обслуговуванні автомобілей марки BMW.

    Нагадаємо, у США поліція випадково застрелила шестирічного хлопчика

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