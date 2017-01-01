У Техасі чоловік вчинив стрілянину, після якої застрелився сам

У США чоловік розстріляв колег і застрелився сам

У США в найбільшому місті Техасу Х'юстоні чоловік розстріляв двох колег з автомагазину, а потім застрелився сам. Про це повідомляє АР з посиланням на місцеву поліцію. «Чоловік у п'ятницю зайшов у автосалон у Х'юстоні, де він працював, і наніс смертельні вогнепальні поранення двом співробітникам до того, як вийшов на вулицю і вбив



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У США чоловік розстріляв колег і застрелився сам

У США в найбільшому місті Техасу Х'юстоні чоловік розстріляв двох колег з автомагазину, а потім застрелився сам. Про це повідомляє АР з посиланням на місцеву поліцію.

«Чоловік у п'ятницю зайшов у автосалон у Х'юстоні, де він працював, і наніс смертельні вогнепальні поранення двом співробітникам до того, як вийшов на вулицю і вбив себе», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент інциденту в магазині знаходилися декілька відвідувачів та інші співробітники.

Мотив нападника поки що не вияснений, повідомили в поліції.

Магазин, де сталася стрілянина, спеціалізується на продажі запчастин та обслуговуванні автомобілей марки BMW.

Нагадаємо, у США поліція випадково застрелила шестирічного хлопчика.