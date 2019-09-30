У Черкасах евакуюють багатоповерхівку через загрозу отруєння інсектицидами



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Рятувальники у індивідуальних засобах захисту органів дихання та спеціальних костюмах проводять поквартирний обхід Фото: ГУ ДСНС України у Черкаській області

Напередодні у підвалі будинку проводилися інсектицидні роботи

У Черкасах після проведення інсектицидних робіт у підвалі першого під‘їзду житлового будинку на вулиці Крилова мешканці почали масово звертатися за медичною допомогою.

Про це у понеділок повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Черкаській області.

«Наразі триває евакуація потерпілих, рятувальники на свіже повітря вивели 20 людей. Двоє дорослих та п’ятеро дітей доставлені до лікарень для додаткового обстеження», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники у індивідуальних засобах захисту органів дихання та спеціальних костюмах проводять поквартирний обхід, під час якого інформують людей про небезпеку отруєння та проводять евакуацію потерпілих.

«Частина людей, які відмовилися від евакуації, знаходяться на балконах і чекають, коли мине небезпека. На місці події працюють шість карет швидкої медичної допомоги. Медики оглядають потерпілих та оцінюють загальний стан мешканців під’їзду», - розповіли в ДСНС.

Крім рятувальників та медиків, на місці надзвичайної події також працюють усі служби екстреного виклику.

Нагадаємо, у Хмельницькому відвідувачі аквапарку отруїлися хлором.