У Черкасах СБУ блокувала підпільне виготовлення та продаж вогнепальної зброї (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Двоє мешканців обласного центру займалися переробкою сигнальних пістолетів марок Blow та Stalker для приведення їх у бойовий стан

Служба безпеки України блокувала у Черкасах нелегальне виготовлення і збут зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, двоє мешканців обласного центру займалися переробкою сигнальних пістолетів марок Blow та Stalker для приведення їх у бойовий стан.

Майстерні з нелегального виготовлення засобів ураження фігуранти облаштували за місцями проживання. Готовий товар вони реалізовували через власні зв’язки, зокрема у кримінальних колах.

Правоохоронці затримали торгівців зброєю на одній з міських вулиць під час збуту двох пістолетів та комплекту набоїв до них.

Під час проведення обшуків у помешканнях та автомобілі фігурантів вилучено приведений у бойовий стан пістолет Stalker і понад 50 набоїв. Також виявлено понад 400 розфасованих партій канабісу загальною вагою майже півкілограма, 150 грамів метамфетаміну і гроші, ймовірно одержані незаконним шляхом.

Вилучені предмети та речовини направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України затриманим вже повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за незаконне виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури.



