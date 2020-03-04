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    У Черкасах СБУ блокувала підпільне виготовлення та продаж вогнепальної зброї (фото)

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    У Черкасах СБУ блокувала підпільне виготовлення та продаж вогнепальної зброї (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Двоє мешканців обласного центру займалися переробкою сигнальних пістолетів марок Blow та Stalker для приведення їх у бойовий стан

    Служба безпеки України блокувала у Черкасах нелегальне виготовлення і збут зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За попередньою версією слідства, двоє мешканців обласного центру займалися переробкою сигнальних пістолетів марок Blow та Stalker для приведення їх у бойовий стан.

    Майстерні з нелегального виготовлення засобів ураження фігуранти облаштували за місцями проживання. Готовий товар вони реалізовували через власні зв’язки, зокрема у кримінальних колах.

    Правоохоронці затримали торгівців зброєю на одній з міських вулиць під час збуту двох пістолетів та комплекту набоїв до них. 

    Під час проведення обшуків у помешканнях та автомобілі фігурантів вилучено приведений у бойовий стан пістолет Stalker і понад 50 набоїв. Також виявлено понад 400 розфасованих партій канабісу загальною вагою майже півкілограма, 150 грамів метамфетаміну і гроші, ймовірно одержані незаконним шляхом.

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    У Черкасах СБУ блокувала підпільне виготовлення та продаж вогнепальної зброї (фото)
    У Черкасах СБУ блокувала підпільне виготовлення та продаж вогнепальної зброї (фото)
    У Черкасах СБУ блокувала підпільне виготовлення та продаж вогнепальної зброї (фото)
    У Черкасах СБУ блокувала підпільне виготовлення та продаж вогнепальної зброї (фото)
    У Черкасах СБУ блокувала підпільне виготовлення та продаж вогнепальної зброї (фото)
    У Черкасах СБУ блокувала підпільне виготовлення та продаж вогнепальної зброї (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Вилучені предмети та речовини направлено на експертизу.

    У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України затриманим вже повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за незаконне виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Операція проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури.


    СБУ зброя Черкаси гроші озброєння
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