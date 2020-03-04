На Полтавщині СБУ викрила на хабарі державного виконавця з Мін’юсту (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

За версією слідства, посадовець вимагав у місцевого мешканця 10 тис. гривень за закриття виконавчого провадження

Співробітники управління Служби безпеки України в Полтавській області підозрюють в отриманні хабара державного виконавця одного з міських відділів державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, якого влітку минулого року Служба вже затримувала за аналогічне правопорушення. Про це повідомляє управління СБУ в Полтавській області.

За версією слідства, державний виконавець вимагав від місцевого мешканця 10 тис. гривень. За цю суму посадовець обіцяв чоловіку закрити виконавче провадження та надати постанову про його закінчення.

Правоохоронці затримали чиновника, який з минулого року перебуває під слідством, на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, державному виконавцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Заходи із викриття зловмисника проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області.