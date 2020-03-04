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    На Полтавщині СБУ викрила на хабарі державного виконавця з Мін’юсту (фото)

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    На Полтавщині СБУ викрила на хабарі державного виконавця з Мін’юсту (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    За версією слідства, посадовець вимагав у місцевого мешканця 10 тис. гривень за закриття виконавчого провадження

    Співробітники управління Служби безпеки України в Полтавській області підозрюють в отриманні хабара державного виконавця одного з міських відділів державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, якого влітку минулого року Служба вже затримувала за аналогічне правопорушення. Про це повідомляє управління СБУ в Полтавській області.

    За версією слідства, державний виконавець вимагав від місцевого мешканця 10 тис. гривень. За цю суму посадовець обіцяв чоловіку закрити виконавче провадження та надати постанову про його закінчення.

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    На Полтавщині СБУ викрила на хабарі державного виконавця з Мін’юсту (фото)
    На Полтавщині СБУ викрила на хабарі державного виконавця з Мін’юсту (фото)
    На Полтавщині СБУ викрила на хабарі державного виконавця з Мін’юсту (фото)
    На Полтавщині СБУ викрила на хабарі державного виконавця з Мін’юсту (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Правоохоронці затримали чиновника, який з минулого року перебуває під слідством, на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, державному виконавцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

    Заходи із викриття зловмисника проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області.

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