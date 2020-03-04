СБУ оголосила про підозру в катуванні співвітчизників українцю, звільненому з ОРДЛО під час обміну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

29 грудня 2019 року в результаті обміну полоненими з Росією у Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян. До списку обміну полоненими потрапили особи, яких звинувачують у катуваннях

Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора оголосили про підозру звільненому у грудні 2019 року українському громадянину, викритому на катуванні співвітчизників під час утримання у так званій «ДНР». Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Цей громадянин під час перебування у в’язниці «МДБ ДНР» на території колишнього заводу «Ізоляція» у Донецьку добровільно вступив до складу вказаного незаконного збройного підрозділу. Спільно з іншими учасниками НЗФ він застосовував фізичне насильство та катував своїх же співгромадян, як цивільних осіб, так і полонених військовослужбовців Збройних сил України, які утримувались у цій катівні.

Доказову базу щодо вчинення ним особливо тяжких злочинів зібрано у результаті проведених допитів потерпілих, а також завдяки злагодженій роботі прокурорів, слідчих та оперативних співробітників контррозвідки СБ України.

Співробітники СБ України під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника виявили та вилучили речі, предмети та документи, що підтверджують його участь у терористичній організації «ДНР», вони будуть долучені справи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Довідка: Служба безпеки України під процесуальним керівництвом органів прокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення бойовиками збройних формувань РФ жорстокого поводження і катування полонених українських військовослужбовців та цивільних громадян. Наразі вже встановлено понад 160 спеціально створених у 2014-2020 роках місць несвободи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, в яких протиправно утримувалось понад 3000 осіб. У більшості випадків потерпілі утримувались у нелюдських умовах, до них застосовувалися тортури і катування. Досудове розслідування триває, проводяться необхідні процесуальні дії, спрямовані на встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення злочинів проти полонених українських військовослужбовців та незаконно утримуваних бойовиками цивільних осіб. Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання за вчинення інкримінованих злочинів у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такого.

Зазначимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, колишній в'язень «ДНР» Станіслав Асєєв назвав імена тих, хто допомагав терористам катувати полонених та повернувся під час обміну полоненими. Про це він написав у Facebook.

«Про Євгена Бражникова і Олексія Кускова (обидва били мене особисто і «ламали» всю нашу камеру восени 17-го; Женею Ставцевим - він все ще в полоні - фактично вимили підлогу, протягнувши по всьому коридору) я також говорив президенту», - написав Асеєєв.

За словами Асєєва, Зеленський тут же зв'язався з СБУ, де йому голосно відрапортували «Бражниковим займаємося». Ні допитів, ні офіційної відповіді на запит щодо заяви не було.

«Бражникова почали бити ще за наметами, як тільки нас привезли з блокпоста - тоді його врятували військові, і під конвоєм СБУ доставили до Києва. Кусков - вже більше двох років на волі (його поміняли ще в грудні 17-го). У Феофанії зустрів мене на першому поверсі, ляснув по плечу і мило з посмішкою запитав: «Ну, як ти? Пам'ятаєш мене?». - Пам'ятаю, Льоша, я нічого не забуду», - підсумував Асєєв.

Як повідомлялось, 29 грудня 2019 года Офіс президента заявив, що в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

Зазначимо, що у минулий список обміну полоненими потрапили особи, яких звинувачують у катуваннях.