У Чернігівському СІЗО з'явилися платні камери — Мін'юст
Проєкт триватиме до 31 грудня 2021 року
Про це повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, інформує пресслужба міністерства.
«Старт проєкту відбувся на базі державної установи «Київський слідчий ізолятор» 8 травня 2020 року, 19 травня до проєкту приєднався Львівський слідчий ізолятор і 25 травня Чернігівський СІЗО. На черзі Харків та Одеса», - розповіла Висоцька. Вона повідомила, що в Чернігівському СІЗО вартість платних камер становитиме: за 1 добу - 500 грн, за тиждень - 1600 грн, за місяць - 3500 грн.
«За цю плату ув’язненим будуть надаватися місця в камерах із побутовими умовами, поліпшеними порівняно з тими, що зараз є у звичайних камерах. Це платні камери зі збільшеною нормою площі на одного ув’язненого, із відгородженою санвузловою зоною та мінімальним набором необхідних побутових умов», - заявила заступник міністра.
«Проєкт триватиме до 31 грудня 2021 року. За його результатами ми вирішимо, чи варто продовжити ініціативу та законодавчо закріпити надання такої платної послуги особам, узятим під варту», - підсумувала заступник міністра.
Як відомо, постановою Кабінету міністрів України №305 від 22 квітня 2020 року уряд запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах України.
Нагадаємо, що у Львівському СІЗО також з'явилися платні камери.