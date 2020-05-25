У Чернігівському СІЗО з'явилися платні камери — Мін'юст

Проєкт триватиме до 31 грудня 2021 року

У рамках експериментального проєкту щодо платної послуги з наданням поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах у Чернігівському слідчому ізоляторі з'явилися платні камери.

Про це повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, інформує пресслужба міністерства.

«Старт проєкту відбувся на базі державної установи «Київський слідчий ізолятор» 8 травня 2020 року, 19 травня до проєкту приєднався Львівський слідчий ізолятор і 25 травня Чернігівський СІЗО. На черзі Харків та Одеса», - розповіла Висоцька. Вона повідомила, що в Чернігівському СІЗО вартість платних камер становитиме: за 1 добу - 500 грн, за тиждень - 1600 грн, за місяць - 3500 грн.

«За цю плату ув’язненим будуть надаватися місця в камерах із побутовими умовами, поліпшеними порівняно з тими, що зараз є у звичайних камерах. Це платні камери зі збільшеною нормою площі на одного ув’язненого, із відгородженою санвузловою зоною та мінімальним набором необхідних побутових умов», - заявила заступник міністра.

Висоцька нагадала, що плату за такі послуги надаватимуть після написання заяви та перерахунку коштів на рахунок спеціального фонду слідчого ізолятора, який використовуватиметься для поліпшення умов у звичайних камерах: поточні ремонти приміщень, заміна сантехніки, електрики та інші поліпшення.

«Проєкт триватиме до 31 грудня 2021 року. За його результатами ми вирішимо, чи варто продовжити ініціативу та законодавчо закріпити надання такої платної послуги особам, узятим під варту», - підсумувала заступник міністра.

Як відомо, постановою Кабінету міністрів України №305 від 22 квітня 2020 року уряд запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах України.

Нагадаємо, що у Львівському СІЗО також з'явилися платні камери.