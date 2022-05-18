У Чернігові стартувало відновлення центру екстреної медичної допомоги

Триває 84-й день повномасштабної війни Росії проти України

На звільнених від російських окупантів територіях продовжується відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали внаслідок бойових дій.

Одним із таких об'єктів є Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини, роботи з відновлення якого вже розпочалися.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Facebook.

За словами Чауса, будівля входить до першої черги плану з відновлення – разом з відновленням комунікацій.

«Центр входить до першої черги плану з відновлення. Роботи тут вже стартували. До цієї черги також належить відновлення водо-, електромереж, садочків та лікарень. На ці потреби держава вже виділила 250 мільйонів гривень. Другий крок – житловий фонд», – зазначив він.

Генеральний директор закладу Ігор Даниленко розповів, що центр екстреної медичної допомоги зазнав пошкоджень ще у перші дні війни. Проте зараз заклад поступово повертається до повноцінного функціонування.

«Диспетчерську запустили на повну потужність. Виклики обслуговуємо у штатному режимі, проблем не виникає. При цьому ми забезпечені всім необхідним – ліками, витратними матеріалами, паливом», – підкреслив Даниленко.

Центр входить до першої черги плану з відновлення. Роботи тут вже стартували (фото: Чернігівська ОВА)

Як раніше повідомляв заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, на Чернігівщині завершили роботи на ще одній тимчасовій переправі.