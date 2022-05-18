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    У Чернігові стартувало відновлення центру екстреної медичної допомоги

    Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус&nbsp; - У Чернігові стартувало відновлення центру екстреної медичної допомоги
    Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус 
    фото: Чернігівська ОВА

    Триває 84-й день повномасштабної війни Росії проти України

    На звільнених від російських окупантів територіях продовжується відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали внаслідок бойових дій.

    Одним із таких об'єктів є Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини, роботи з відновлення якого вже розпочалися.

    Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Facebook.

    За словами Чауса, будівля входить до першої черги плану з відновлення – разом з відновленням комунікацій.

    «Центр входить до першої черги плану з відновлення. Роботи тут вже стартували. До цієї черги також належить відновлення водо-, електромереж, садочків та лікарень. На ці потреби держава вже виділила 250 мільйонів гривень. Другий крок – житловий фонд», – зазначив він.

    Генеральний директор закладу Ігор Даниленко розповів, що центр екстреної медичної допомоги зазнав пошкоджень ще у перші дні війни. Проте зараз заклад поступово повертається до повноцінного функціонування.

    «Диспетчерську запустили на повну потужність. Виклики обслуговуємо у штатному режимі, проблем не виникає. При цьому ми забезпечені всім необхідним – ліками, витратними матеріалами, паливом», – підкреслив Даниленко.

    Центр входить до першої черги плану з відновлення. Роботи тут вже стартували (фото: Чернігівська ОВА)

    Центр входить до першої черги плану з відновлення. Роботи тут вже стартували (фото: Чернігівська ОВА)

    Як раніше повідомляв заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, на Чернігівщині завершили роботи на ще одній тимчасовій переправі.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина держава Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    У Чернігові стартувало відновлення центру екстреної медичної допомоги