У Вінниці до кінця воєнного стану заборонено відвідувати пляжі

Комісія з питань ТЕБ та НС заборонила вінничанам та гостям міста до закінчення воєнного стану відвідувати пляжі

Нове правило стосується пляжів, які розташовані на території Вінницької міської територіяльної громади

У Вінниці заборонили відвідувати пляжі до закінчення воєнного стану. Про це повідомляє Вінницька міська рада.

Повідомляється, що відповідне рішення ухвалила комісія комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Це стосується пляжів та місць масового відпочинку містян на водних об’єктах, розташованих на території Вінницької МТГ», – уточнили в міськраді.

Нагадаємо, що пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.

14 травня в Одесі внаслідок шторму до берега винесло російську міну. А 15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни.

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