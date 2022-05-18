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    У Вінниці до кінця воєнного стану заборонено відвідувати пляжі

    Комісія з питань ТЕБ та НС заборонила вінничанам та гостям міста до закінчення воєнного стану відвідувати пляжі - У Вінниці до кінця воєнного стану заборонено відвідувати пляжі
    Комісія з питань ТЕБ та НС заборонила вінничанам та гостям міста до закінчення воєнного стану відвідувати пляжі
    фото з відкритих джерел

    Нове правило стосується пляжів, які розташовані на території Вінницької міської територіяльної громади

    У Вінниці заборонили відвідувати пляжі до закінчення воєнного стану. Про це повідомляє Вінницька міська рада.

    Повідомляється, що відповідне рішення ухвалила комісія комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    «Це стосується пляжів та місць масового відпочинку містян на водних об’єктах, розташованих на території Вінницької МТГ», уточнили в міськраді.

    Нагадаємо, що пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.

    14 травня в Одесі внаслідок шторму до берега винесло російську міну. А 15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни.

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    Теги: росія окупанти війна пляжі Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    У Вінниці до кінця воєнного стану заборонено відвідувати пляжі