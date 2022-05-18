Один із найбільших храмів Луцька перейшов до ПЦУ

Це лише другий храм міста, який наважився перейти до Православної церкви України

Настоятель та релігійна громада одного із найбільших храмів Луцька Свято-Благовіщенського, заявили про вихід з УПЦ і приєднання до Православної церкви України. Про таке рішення вони заявили після останнього засідання синоду УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм.

«Мене дуже здивувало рішення Синоду УПЦ, яке на мою думку зовсім не знизило градус в суспільстві і серед священства. Рішення, які були прийняті, нічого не змінили у відношенні до неодноразових звернень духовенства і вірян. Ми всі очікували певних змін у діях і поглядах по відношенню до загарбників нашої Батьківщини і тих хто їх благословляв і підтримував. Ні Путіна, ні Кіріла вони не згадують і не засуджують, а це означає що ніякого напрямку про відокремлення від Російської церкви і йти мови не буде», – написав настоятель храму Володимир Літвенчук у Facebook.

Це лише другий храм міста, який наважився перейти до Православної церкви України з моменту отримання нею Томоса, та перший, який наважився на таке рішення після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і відкритого схвалення цього кроку Російською православною церквою, якій підзвітна УПЦ МП.

Нагадаємо, релігійна організація «Релігійна громада парафія святителя Миколая Чудотворця Київської єпархії УПЦ у Ірпені Київської області» на своєму зібранні вирішила стати частиною Православної Церкви України (ПЦУ).

До слова, 14 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православноі Церкви України приєдналася парафія святого великомученика Георгія Побідоносця (з юрисдикції УПЦ МП) села Мотижин, Бучанського району, Київської області.

Також раніше стало відомо, що ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото). Нещодавно Московська церква шокувала поясненням, чому Росія почала війну.

Читайте також: