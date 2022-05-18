«Вічна слава борцям за свободу»: Як Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар

Щороку 18 травня Україна вшановує пам’ять жертв депортації кримських татар

Сьогодні в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам’ять жертв депортації кримських татар. 18 травня – траурний день кримськотатарського народу. У цей день почалася тотальна депортація з Криму. Українські посадовці публікують заяви з приводу цього та всі, як один, наголошують: історія повторюється, але ми разом переможемо ворога.

«В Україні примусову депортацію кримськотатарського народу справедливо визнали геноцидом. Це наш спільний біль, наша спільна історія і сьогодні протистояння Росії, яка здійснює геноцид українського народу – це наша спільна війна. Але ми разом переможемо ворога, бо диктаторський режим завжди програє тим, хто народжений бути вільним», – написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Вбивства, викрадення, катування, переслідування у політично вмотивованих справах, численні незаконні затримання, обшуки та інші репресивні методи: таким чином РФ намагається змусити кримських татар покинути Крим. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять загиблих депортованих кримських татар. Останні вісім років корінний народ Криму знову мішень репресій, як і тоді, у 1944 році, тільки тепер уже іншого ката», – йдеться у повідомленні Прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Скріншот з Facebook-сторінки Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя



«Нам знадобилось майже півсторіччя, щоб відвоювати право жити на власній землі. У 1989 році кримським татарам дозволили повернутись на Батьківщину. Яку у 2014 році окупував той самий ворог, але в іншій обгортці. Кримськотатарський народ у своїй історії не один раз повертався додому в Крим. Повернемось і цього разу. Правда на нашому боці. А момент повернення Криму в Україну щодня на день наближається», – повідомив народний депутат від партії «Голос» Рустем Умеров. Скріншот з Facebook-сторінки Рустема Умерова

«Гортаючи сторінки історії, сьогодні зупиняємось на 1944 році, згадуючи депортацію корінного народу з Кримського півострова. Однак після окупації Криму Росія поновила утиски кримських татар. Тож знову валіза, знову вокзал, знову – квиток у невідомість. І знову – все це з вини Кремля. Маємо пам’ятати про страшну трагедію кримськотатарського народу, вшанувати пам'ять жертв геноциду та прискорити настання того дня, коли кримські татари та українці повернуться до рідних домівок», – написав у Facebook голова парламенту Руслан Стефанчук.