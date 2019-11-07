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    У Чернігові зросла кількість хворих на гепатит

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    У Чернігові зросла кількість хворих на гепатит

    Серед інфікованих 24 дитини

    Кылькість людей, які захворіли на гепатит А у чернігівській школі, зросла до 29 осіб.

    Про це повідомляє пресслужба Державної установи «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».

    «Станом на 07.11.2019 р. зареєстровано 29 хворих , серед них 24 дитини та 5 дорослих. Хворим встановлено діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, наразі 27 хворих шпиталізовано до медичних закладів, у 20 осіб діагноз підтверджено імунологічно.

    Раніше повідомлялося, що у Чернігові кількість госпіталізованих дітей внаслідок спалаху гепатиту в школі №7 зросла до 20.

    У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.

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