У Чернігові зросла кількість хворих на гепатит



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Серед інфікованих 24 дитини

Кылькість людей, які захворіли на гепатит А у чернігівській школі, зросла до 29 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Державної установи «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».

«Станом на 07.11.2019 р. зареєстровано 29 хворих , серед них 24 дитини та 5 дорослих. Хворим встановлено діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі 27 хворих шпиталізовано до медичних закладів, у 20 осіб діагноз підтверджено імунологічно.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові кількість госпіталізованих дітей внаслідок спалаху гепатиту в школі №7 зросла до 20.

У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.