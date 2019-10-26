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    Спалах гепатиту у Чернігові: поліція відкрила справу

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    Спалах гепатиту у Чернігові: поліція відкрила справу

    Чернігівська поліція відкрила провадження за фактом порушення санітарних норм в школі

    У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій 13 дітей захворіли на вірусний гепатит.

    Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

    Згідно з повідомленням, днями в одній з чернігівських шкіл виявлено спалах вірусного гепатиту А («хвороба немитих рук»). Через поширення захворювання медикам довелося госпіталізувати 13 осіб (учні та працівниця харчоблоку)

    За цим фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

    Таке правопорушення карається штрафами, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. 

    Нагадаємо, в одній зі шкіл Чернігова зафіксували вже 13 випадків захворювання на гепатит. Заступниця генерального директора Чернігівської обласної дитячої лікарні Людмила Кривець повідомила, що вісім учнів чернігівської школи №7 потрапили до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні з вірусним гепатитом, його тип наразі встановлюють. 

    здоров'я кримінал Чернігів поліція інфекція учні
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