Спалах гепатиту у Чернігові: кількість госпіталізованих школярів зросла до 20



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стан дітей - середньої важкості

Джерелом інфекції була працівниця харчоблоку навчального закладу

У Чернігові кількість госпіталізованих дітей внаслідок спалаху гепатиту в школі №7 зросла до 20. Про це «Уніан» повідомили у Чернігівській обласній дитячій лікарні.

Госпіталізовано ще четверо учнів, тепер у медзакладі перебувають 20 школярів. Зазначається, що їм надається необхідне лікування. Стан дітей - середньої важкості. У більшості з них лабораторного підтверджено діагноз «вірусний гепатит А».

Як повідомив у вівтрок під час наради у міськраді начальник Управління охорони здоров’я міської ради Владислав Кухар, джерелом інфекції була працівниця харчоблоку навчального закладу. Вона госпіталізована ще 18 жовтня і перебуває на лікуванні у Чернігівській центральній районній лікарні. За два дні до цього, за словами директорки КП «Шкільне» Антоніни Радченко, ця працівниця пройшла медичний огляд, який не показав хвороб чи їх збудників. Через цей факт усі працівники харчоблоку школи №7 повторно здають аналізи – тепер у приватній клініці.

За дорученням міського голови Владислава Атрошенка у Чернігові після спалаху гепатиту у школі запровадять більш ретельну перевірку працівників і додаткові заходи для колективів шкільних їдалень.

Нагадаємо, в Чернігові до кінця тижня призупинили заняття в школі № 7 через спалах гепатиту А. Повідомлялося про 16 госпіталізованих школярів. У школі проводять посилені санітарно-гігієнічні заходи.

Гепатит А ще називають хворобою немитих рук, оскільки поширення хвороби пов'язане з недотриманням правил особистої гігієни.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові в школі №7 діагностували 13 випадків захворювання на вірусний гепатит. В п’яти дітей та працівниці харчоблоку, яка займалася миттям посуду, виявили гепатит типу «А».

У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.