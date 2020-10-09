У Чернівцях четвертий день вулицями міста розгулює вівця



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Екологи збираються завезти тварину до «Єко-центр», де за нею будуть доглядати

Екологи просять містян не лякати тварину і повідомити про її місцезнаходження

У Чернівцях четвертий день вівця прогулюється вулицями міста. Про це повідомляє голова ГО «Animal helpers».

Зазначається, що екологи вирішили зловити тварину, приспати її шприцметом із седативним засобом та відвезти у «Єко-центр», де за нею будуть доглядати.

Найбільше веселить тварина користувачів соцмереж, які знімають її на відео, розповідають у коментарях анектоди та веселі історії, але ніхто з них не подумав, як почувається вівця у жвавому, галасливому місті», – звертають увагу представники екологічної організації.

Екологи просять повідомити про місценаходження нещасної тварини, не лякати її, заспокоїти і, по-можливості, знаходитися поруч з нею до нашого приїзду. «Ми маємо турбуватися про братів наших менших!», – пише Анжела Косован.