Агресивний носоріг атакував левів, які займалися любов'ю (відео)



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«Цей носоріг не хоче, щоб на його території з'явилося ще більше левів»

У Національному парку Крюгера в ПАР агресивний носоріг завадив левам займатися любов'ю. Запис з тваринами опублікована на каналі Kruger National Park Videos на YouTube.

Туристи знімали на відео спаровування левів. Несподівано до хижаків підійшов носоріг. Кілька секунд він вичікувально дивився на пару, після чого кинувся в їх сторону, щоб прогнати. Коли перелякані леви втекли, носоріг переможно пішов.

Незвичайний ролик з тваринами за кілька днів зібрав більше 18 тисяч переглядів і насмішив коментаторів.

«Цей носоріг не хоче, щоб на його території з'явилося ще більше левів», «Поліція моралі під'їхала», - жартували користувачі сайту.