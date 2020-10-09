У Чорнобилі помітили рідкісну для України змію: фото



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У Чорнобилі помітили рідкісну для України змію Фото - Sergey Domashevsky

Рідкісну змію науковці зустріли у зоні відчуження під час дослідження водойм

Під час польових досліджень науковці зафіксували присутність мідянки – рептилію, занесену до Червоної книги України.

Про це йдеться на сторінці Чорнобильсього заповідника у Facebook.

Рептилію помітив експерт-герпетолог ГО «UNCG» Олексій Марущак, який досліджував водойми у заповіднику. Як зазначили його колеги, «Олексій продемонстрував, що вона є безпечною для людини».

Цей екземпляр тварини був рудуватого забарвлення. Але взагалі у цих змій забарвлення спинної сторони дуже мінливе: сіре, сіро-буре, коричнево-сіре, червоно-буре, мідно-червоне. Характерна особливість мідянки, яка дозволяє відрізнити її від інших змій європейської фауни — темна смуга, що проходить від ніздрі через око до кута рота або навіть на боки шиї.

Мідянку, яка відноситься до рептилій, знайшли під час пошуку амфібій, тобто жаб. Справа в тому, що чисельність амфібій у Європі різко зменшується. Одна з причин — зараження земноводних хітридіомікозом — грибковим захворюванням, яке призводить до їх масової загибелі. Вчені зібрали жаб для подальших лабораторних досліджень.

Біологи досліджуватимуть генетичну структуру популяції жаб, шукатимуть випадки зараження земноводних хітридіомікозом. Також пройде вивчення генетичних порушень в організмі земноводних під впливом радіаційного забруднення.

До слова, у Дніпрі мешканка багатоквартирного будинку виявила у себе в квартирі живу змію.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік, який повернувся в місто з далекої поїздки, виявив на задньому сидінні машини змію. Він викликав на допомогу рятувальників.