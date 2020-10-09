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    Суспільство

    У Чорнобилі помітили рідкісну для України змію: фото

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    У Чорнобилі помітили рідкісну для України змію - У Чорнобилі помітили рідкісну для України змію: фото
    У Чорнобилі помітили рідкісну для України змію
    Фото - Sergey Domashevsky

    Рідкісну змію науковці зустріли у зоні відчуження під час дослідження водойм

    Під час польових досліджень науковці зафіксували присутність мідянки – рептилію, занесену до Червоної книги України.

    Про це йдеться на сторінці Чорнобильсього заповідника у Facebook.

    Рептилію помітив експерт-герпетолог ГО «UNCG» Олексій Марущак, який досліджував водойми у заповіднику. Як зазначили його колеги, «Олексій продемонстрував, що вона є безпечною для людини».

    Цей екземпляр тварини був рудуватого забарвлення. Але взагалі у цих змій забарвлення спинної сторони дуже мінливе: сіре, сіро-буре, коричнево-сіре, червоно-буре, мідно-червоне. Характерна особливість мідянки, яка дозволяє відрізнити її від інших змій європейської фауни — темна смуга, що проходить від ніздрі через око до кута рота або навіть на боки шиї.

    Мідянку, яка відноситься до рептилій, знайшли під час пошуку амфібій, тобто жаб. Справа в тому, що чисельність амфібій у Європі різко зменшується. Одна з причин — зараження земноводних хітридіомікозом — грибковим захворюванням, яке призводить до їх масової загибелі. Вчені зібрали жаб для подальших лабораторних досліджень.

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    У Чорнобилі помітили рідкісну для України змію: фото
    У Чорнобилі помітили рідкісну для України змію: фото
    У Чорнобилі помітили рідкісну для України змію: фото
    Фото - Sergey Domashevsky

    Біологи досліджуватимуть генетичну структуру популяції жаб, шукатимуть випадки зараження земноводних хітридіомікозом. Також пройде вивчення генетичних порушень в організмі земноводних під впливом радіаційного забруднення.

    До слова, у Дніпрі мешканка багатоквартирного будинку виявила у себе в квартирі живу змію.

    Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік, який повернувся в місто з далекої поїздки, виявив на задньому сидінні машини змію. Він викликав на допомогу рятувальників.

    книги Чорнобильська зона тварини наука
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