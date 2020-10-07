Дикі пси, леопард і гієни зійшлися в запеклій битві за антилопу (відео)



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Жорстоке життя тваринного світу, як воно є

У Національному парку Крюгера в ПАР леопард, гієноподібні собаки і гієни зійшлися в запеклій битві за антилопу. Запис з тваринами з'явився жовтня на каналі Kruger Sightings на YouTube.

Турист Уейн, який зняв на відео незвичайне протистояння звірів, розповів подробиці події. «Ми виходили з табору, коли почули крики бабуїнів. Ми поспішили до русла річки, щоб з'ясувати причину шуму. Все найцікавіше ми пропустили, але побачили, як імпали розбігалися в різні боки; так що ми розуміли - тут щось відбувається».

Потім автор ролика помітив леопарда, що вчепився в імпалу. Хижака і його здобич переслідувала гієноподібна собака. Леопардові вдалося прогнати переслідувачів. Коли він дістався з антилопою до дерева, щоб приступити до трапези, до нього підбігла зграя гієноподібних собак і загнала його на дерево.