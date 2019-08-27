У Чернівцях рухнула стіна житлового будинку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Попередньою причиною падіння стіни стали роботи з гідроізоляції будинку

Під час падіння стіни в будинку перебувала господиня вдома з дітьми

У Чернівцях в центральній частині міста ввечері 26 серпня завалилася стіна житлового будинку. Надзвичайна подія сталася на вулиці Руській, 66, повідомив секретар Чернівецької міськради Василь Продан.

За його словами, в момент падіння стіни, вдома перебувала господиня з дітьми.

«Усі встигли вчасно вийти, ніхто не постраждав. Ночувати люди будуть у родичів», - повідомив Продан.

З будівлі випали два вікна, посипалася цегляна стіна з переднього входу в приміщення. Зараз купа цегли зі стіни лежить на проїжджій частині вулиці Руської, де якраз триває капітальний ремонт дороги.

За повідомленням секретаря міськради, попередньою причиною падіння стіни стали роботи з гідроізоляції будинку, які проводилися його власниками.

«Фундамент стрічковий, з бутового каменю. Мабуть, тому стіна і завалилася», - зазначив чиновник.

На місці надзвичайної події працює комісія, а аварійну частину будинку накрили плівкою в зв'язку з можливістю подальшого руйнування будівлі.