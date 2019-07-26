У Чернівецькій області впав дельтаплан



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Легкомоторний літальний апарат впав на присадибну ділянку Фото: пресслужба ДСНС України

Двох чоловіків, котрі знаходились у дельтаплані, госпіталізували

У Чернівецькій області впав дельтаплан, в якому знаходилося двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Випадок стався 26 липня близько 10-ї години ранку в селі Погорілівка. Легкомоторний літальний апарат впав на присадибну ділянку.

«Двох чоловіків, котрі знаходились у дельтаплані, медики госпіталізували до районної лікарні. Особи потерпілих та обставини падіння з’ясовуються», - заявили в ДСНС.

На місці події працюють правоохоронні органи та відповідні служби.

Нагадаємо, у Полтавській області 27 червня внаслідок падіння дельтаплану загинули дві людини. Катастрофа сталася поблизу м. Кобеляки Кобеляцького району.

Також у Полтавській області 23 червня поблизу с. Млини під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак Ан-2 з подальшим загорянням.