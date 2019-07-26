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    У Чернівецькій області впав дельтаплан

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    <p>Легкомоторний літальний апарат впав на присадибну ділянку</p> - У Чернівецькій області впав дельтаплан

    Легкомоторний літальний апарат впав на присадибну ділянку

    Фото: пресслужба ДСНС України

    Двох чоловіків, котрі знаходились у дельтаплані, госпіталізували

    У Чернівецькій області впав дельтаплан, в якому знаходилося двоє людей.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Випадок стався 26 липня близько 10-ї години ранку в селі Погорілівка. Легкомоторний літальний апарат впав на присадибну ділянку.

    «Двох чоловіків, котрі знаходились у дельтаплані, медики госпіталізували до районної лікарні. Особи потерпілих та обставини падіння з’ясовуються», - заявили в ДСНС.

    На місці події працюють правоохоронні органи та відповідні служби.

    Нагадаємо, у Полтавській області 27 червня внаслідок падіння дельтаплану загинули дві людини. Катастрофа сталася поблизу м. Кобеляки Кобеляцького району.

    Також у Полтавській області 23 червня поблизу с. Млини  під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак Ан-2 з подальшим загорянням.

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