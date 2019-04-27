У Чилі відкрили меморіальну дошку на честь Соломії Крушельницької



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Захід відбувся у центральному Муніципальному театрі Сантьяго, де у 1897 році виступала українська оперна діва

24 квітня 2019 року у чилійській столиці Сантьяго було відкрито меморіальну дошку видатній українській оперній співачці Соломії Крушельницькій. Захід відбувся у центральному Муніципальному театрі, де в 1897 році виступала українська оперна діва.

У церемонії взяли участь Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Чилі Віталій Цимбалюк, співробітники Дипломатичної місії, всесвітньо відомий український оперний співак Віталій Білий, а також представники української громади, Чилійсько-української палати з торгівлі та туризму й артисти-учасники опери «Сила долі».

«Українська земля багата на всесвітньо визнані таланти, особливо в сфері співу та танців. Ми пишаємось тим, що можемо ознайомити публіку із культурним надбанням української співачки, яка колись виступала на сцені цього театру», - зазначив український дипломат.

«Сьогодні ми поєднуємо два століття, два народи та дві культури, такі далекі географічно й такі близькі у шануванні мистецтва», - додав Віталій Цимбалюк.

За його словами, це дуже символічно, що через 122 роки у цьому ж театрі оперний співак бере участь у Церемонії вшанування Соломії Крушельницької.

«Для мене було великою несподіванкою дізнатися, що колись на цій сцені виступала Соломія Крушельницька. Можна сказати, що саме вона відчинила українським митцям двері до оперної сцени Південної Америки», - зазначив баритон Віталій Білий.

Учасникам церемонії представили пам’ятну дошку, яка буде розміщена в оркестровій залі Муніципального театру. Співробітники дипломатичної місії подякували всім учасникам та дирекції театру за можливість створити куточок української культури в серці Сантьяго.