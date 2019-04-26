30 квітня у Міжнародний день джазу Aniko Dolidze Big Band презентує нову програму у Києві



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Чарівна Аніко Долідзе представить дві грандіозні постаті джазової музики в одному концерті - Еллу Фіцджеральд та Дюка Еллінгтона

Проект Aniko Dolidze Big Band – це дивовижний вокал Аніко у супроводі музикантів-віртуозів

У Міжнародний день джазу Aniko Dolidze Big Band презентує нову програму Ella & Duke у Caribbean Club Concert Hall. Чарівна Аніко Долідзе представить дві грандіозні постаті джазової музики в одному концерті - Еллу Фіцджеральд та Дюка Еллінгтона.

Елла Фіцджеральд - співачка, яка не потребує представлення: важко знайти впливовішу джазову вокалістку сучасності. Її імпровізаціями та фразуванням неможливо не захоплюватись. Природа подарувала Еллі унікальний голос — за гнучкістю, діапазоном та внутрішньою енергією. Свого часу вона була музичним новатором. Зараз же її вокальні прийоми стали еталонами для музикантів з усього світу.

30 квітня в Caribbean Club Concert Hall наживо пролунають хіти зрілого періоду студійної творчості Елли Фітцжеральд. Це пісні з так званих альбомів-сонгбуків, які Елла присвячувала відомим композиторам.

Дюк Еллінгтон має славу реформатора джазового звучання. Його авторству належить сотня джазових стандартів. Твори Еллінгтона дозволюять розкритися на повну кожному учаснику оркестру, тож у цьому концерті звучатимуть також знакові інструментальні композиції.

Проект Aniko Dolidze Big Band – це дивовижний вокал Аніко у супроводі музикантів-віртуозів. П’ять саксофонів, чотири тромбони, чотири труби, фортепіано, бас, гітара, ударні і єдина в Україні жінка бенд-лідер.