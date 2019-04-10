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    Пісня Джамали потрапила до «топ-10» двох чартів Великої Британії

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    Пісня Джамали потрапила до &laquo;топ-10&raquo; двох чартів Великої Британії - Пісня Джамали потрапила до «топ-10» двох чартів Великої Британії
    Пісня Джамали потрапила до «топ-10» двох чартів Великої Британії

    Пісня Джамали зайняла сьоме місце в чарті Upfront Club 30 і восьме – в чарті Commercial Pop Top 30

    Пісня української співачки кримськотатарського походження Джамали Solo потрапила в «топ-10» двох музичних чартів Великої Британії.

    Як написала співачка на своїй сторінці в Instagram-і, її сингл зайняв сьоме місце в чарті Upfront Club 30 і восьме – в чарті Commercial Pop Top 30.

    Джамала додала, що в травні на цю пісню вийде кліп.

    Композиція Solo вийшла 1 лютого, її написали троє американських авторів на чолі з саундпродюсером і композитором Браяном Тоддом, чиї роботи неодноразово отримували мультиплатиновий статус, входили в «тoп-5» хіт-парадів США і Великобританії і номінувалися на «Греммі».

    Українська співачка Джамала перемогла на «Євробаченні» в Швеції в 2016 році. Вона виграла, виконавши пісню «1944» про депортацію кримськотатарського народу.

    Джамала США музика співачка
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