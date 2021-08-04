У чому унікальність житлового комплексу DIADANS?

DIADANS забезпечує комфорт майбутніх мешканців за допомогою розумного вибору локації та доступності міської інфраструктури

Житловий комплекс DIADANS – перший і, на сьогодні, єдиний житловий комплекс в Україні, який пройшов сертифікацію BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Це міжнародний стандарт екологічного будівництва, який є найбільш популярним в Європі, де і набув поширення з 90-х років. Там «зелена» сертифікація вважається абсолютною нормою, а в деяких країнах навіть прийнята на державному рівні.

В Україні BREEAM з'явився відносно недавно. У 2010-х роках за цим стандартом було сертифіковано кілька бізнес-центрів. У житлових комплексах, першим з яких став саме DIADANS, він почав застосовуватись лише у 2020-му (заявку було подано у 2018). У компанії вважають, що тренд на зелене будівництво – глобальний. За цим майбутнє і новим вимогам потрібно відповідати ще до того, як їх прийняли на державному рівні. При цьому й покупці новобудов все більше уваги звертають на екологічність комплексу.

В Україні наразі практично відсутній стандарт «зеленого» будівництва. Запровадження практики сертифікації житлових будинків BREEAM – добровільна ініціатива, яка при цьому ускладнює роботу забудовника. Однак девелопер DIADANS ставить на перше місце комфорт і зручність майбутніх мешканців комплексу, а тому не шкодує сил та коштів на те, щоб побудувати по-справжньому сучасний комплекс, який відповідає найвищим стандартам якості.

У DIADANS встановлено якісне обладнання

При цьому BREEAM стандартизує не тільки результат будівництва, а й процес, який не повинен шкодити навколишньому середовищу або спричиняти незручності сусідам. Є вимоги щодо обмеження шуму, вібрації, забруднення ґрунту та атмосфери, збереження зелених зон. Враховуються екологічність ділянки будівництва, процесів будівництва, подальшої експлуатації, а також використовувані матеріали. Наприклад, усі дерев'яні вироби, які використовуються на будмайданчику, повинні мати підтвердження легальності походження. Будівельні відходи повинні бути мінімізовані, а ті, що є, потрібно сортувати як мінімум на п'ять груп.

Чимало уваги приділяється розумному споживанню води. У DIADANS встановлено якісне обладнання, яке виключає дрібні протікання і мінімізує ризик забруднення. Інша важлива складова – енергоефективність. Споживання електроенергії повинне бути максимально економним, а всі труби опалення та гарячого водопостачання ретельно утеплені.

BREEAM бере до уваги й соціальний аспект. Тому DIADANS забезпечує комфорт майбутніх мешканців за допомогою розумного вибору локації, доступності транспорту, шкіл, дитячих садків, торгових та розважальних центрів. У самому комплексі передбачена також додаткова інфраструктура: комерційні об'єкти, місця для відпочинку.

Наразі в Україні «зелене будівництво» знаходиться на етапі становлення. У покупця вже є запит на нерухомість, побудовану за міжнародними екологічними нормами, але пропозиція на ринку тільки формується і житловий комплекс DIADANS є флагманом в цьому напрямку.

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