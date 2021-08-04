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    На Сумщині будинок надрукують на принтері (фото)

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    На Сумщині будинок надрукують на принтері (фото)
    Фото Недригайлівська громада/Facebook

    Уперше в Україні на будівельному 3D-принтері «зроблять» споруду

    У селищі Недригайлів Роменського району Сумщини на будівельному 3D-принтері вперше в Україні в якості експерименту надрукують будинок. Про це повідомляється у Фейсбуці на сторінці Недригайлівської громади.

    «Вперше в Україні надрукують будинок з використанням технології 3D-друку. Принтер розроблений і вироблений в Україні компанією «Меллівора», а Недригайлів буде першим населеним пунктом в Україні, де робот побудує будинок», – ідеться у повідомленні.

    Звести будівлю планують з бетону, а її розмір становитиме 6х8 м.

    Загалом будівельний 3D-принтер дозволяє друкувати будинки площею до 200 кв. м усього за кілька днів. А для обслуговування цієї новітньої техніки потрібно два оператори.

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    Фото Недригайлівська громада/Facebook
    Фото Недригайлівська громада/Facebook
    Фото Недригайлівська громада/Facebook

    Зараз пристрій розміщений на території Недригайлівського культурно-спортивного комплексу «Колос». Там і зведуть унікальну будівлю. Після успішного завершення експерименту результат зможуть побачити всі охочі.

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    Теги: будівництво технології будинок
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    На Сумщині будинок надрукують на принтері (фото)