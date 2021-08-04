Радуцький розповів, як зміниться харчування у школах та садочках восени

У шкільному харчуванні обмежать кількість солі, цукру, жирів

В українських школах, дитячих садочках та оздоровчих закладах з 1 вересня почнуть діяти нові норми харчування. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Про деталі рішення розповів народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації, голова тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

«Неправильне харчування дітей – одна із глобальних проблем світу. Фастфуди, солодкі газовані напої, солодощі, ковбасні вироби, консерви – це все призводить до розвитку хронічних захворювань у юних українців: гастриту, печії, цукрового діабету, ожиріння, проблем з серцево-судинною системою. Кожна десята дитина страждає на шлунково-кишкові розлади. Постійно молодшає цукровий діабет. Комплексно проблему харчування в навчальних закладах не вирішували з часів утворення незалежної України. Система, яка шкодила здоров’ю не одного покоління, існувала по інерції ще з часів Радянського Союзу», – написав він.

Згідно з новими нормами, які затвердив уряд, у шкільному харчуванні обмежено кількість солі, цукру, жирів. У раціоні з’явиться більше м’яса, молочних продуктів, фруктів, горіхів, насіння рослин. Також уряд встановив калорійність сніданку – 25-30% від добової потреби, обіду – 30-45%.

У дитячому харчуванні стало більше фруктів, ягід та сухофруктів. Загалом нове меню складатиметься з 160 страв.

У шкільних їдальнях з'являться традиційні українські страви, а також – їжа з раціону різних народів світу, безглютенові та безлактозні страви.

Наприклад, восени школярам запропонують сирну запіканку з бананом та ягодами, чахохбілі з куркою, кускус, шпундру, рибні нагетси, полтавський борщ, банош, пудинг, лобіо та бефстроганов.

До переліку заборонених продуктів потрапили гриби, ковбаси, сосиски, рибні консерви, непастеризоване молоко, непастеризовані соки, чіпси, сухарики та інші снеки, які перевищують норму цукру чи солі, харчові концентрати, вироби з кремом.

«На моє особисте переконання, дитяче харчування повинне бути максимально натуральним та простим. Мінімізувати в раціоні смажені страви, підливи. Перевага повинна надаватися шматку натурального м’яса, а не котлетам чи тефтелям, стравам зі свіжих овочів без додавання оцту. Яблука кожного дня – це взагалі must have у кожній їдальні. Дуже важливо не просто годувати дітей здоровою їжею, а змалечку закладати в них культуру здорового харчування», – повідомив Радуцький.

Минулого року Олена Зеленська ініціювала реформу шкільного харчування.

«Результати аудиту виявили неготовність наших шкіл до переходу на нові стандарти. Виявилось, що у 91% їдалень не перевірялась калорійність страв, 25% шкіл не проводять температурний контроль продуктів, 52% закладів не мають необхідного обладнання для того, щоб готувати здорову їжу. Також аудит показав, що їдальням потрібен більш кваліфікований та освічений персонал, який розуміє, що таке здорове харчування», – розповів експерт.

Реформа дитячого харчування включає три напрямки: підготовку кухарів, модернізацію харчоблоків та затвердження нових норм та стандартів харчування.

Так, в Україні на спеціальність кухар наразі навчаються 52 тис студентів. Частина з них відтепер стане «кухарем дитячого харчування» – Міносвіти офіційно затвердило нову спеціальність. Для підготовки дитячих кухарів створено дев’ять навчально-практичних центрів.

Наступний крок реформи – модернізація харчоблоків навчальних закладів. У 2020 році майже 2 тис шкіл провели реконструкцію їдалень (державна субвенція на 400 млн грн). У 2021 році програма продовжується (виділено 1 млрд грн). Частина навчальних закладів реконструюється в межах програми Президента «Велике будівництво».

Нагадаємо, найважливіша частина реформи – запровадження з 1 вересня в навчальних закладах нового меню. За даними Міносвіти, 40% шкіл вже готові перейти на нові норми харчування, інші – зроблять це до кінця року.

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