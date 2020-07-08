У Чорне море увійшли чотири кораблі протимінної групи НАТО (фото)



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Іспанський корабель ESPS Tambre (М 33) увійшов у Чорне море

Пізніше кораблі групи візьмуть участь у міжнародному навчанні Sea Breeze-2020

Чотири кораблі протимінної групи НАТО SNMCMG2, які невдовзі, ймовірно, візьмуть участь у щорічному міжнародному навчанні Sea Breeze-2020, увійшли у Чорне море.

Про похід групи кораблів повідомив керівник проєкту «Інститут Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко у Facebook.

«До Чорного моря увійшли кораблі 2-ї постійної протимінної групи НАТО - SNMCMG2. Зокрема, турецький тральщик TCG Amasra (М 266), іспанський - ESPS Tambre (М 33), італійський - ITS Gaeta (5554) та флагман групи - корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470)», - зазначив Клименко та показав фото зазначених суден.

Днями до групи SNMCMG2, яку очолює грецький офіцер Димитрос Кацурос, приєднаються також румунські та болгарські кораблі, пише Укрінформ.

Пізніше кораблі групи, ймовірно, візьмуть участь у міжнародному навчанні Sea Breeze-2020, яке щорічно проводиться у липні.

Варто зазначити, що напередодні цьогорічного навчання Sea Breeze-2020, в якому візьмуть участь кораблі та авіакрило ВМС Збройних сил України, у північно-західній акваторії Чорного моря проведено 5-денний збір-похід кораблів, катерів та суден українського флоту з метою відпрацювання елементів бойової підготовки, злагодженості підрозділів різнорідних сил та демонстрації їх присутності в Чорноморському регіоні.

За даними пресслужби ВМС ЗСУ, навчання Sea Breeze-2020 відбудеться протягом 20-26 липня.